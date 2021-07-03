Генменеджер «Миннесоты» — о контракте с Капризовым: уверены, что сможем договориться

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о переговорах по новому контракту с российским нападающим Кириллом Капризовым.



«С Эрикссоном Эком мы договорились за три дня. Это говорит о том, как сильно он хотел остаться.



Контракт Капризова — это сложный процесс. Иногда это может занять три дня, иногда — три месяца. Но мы уверены, что сможем договориться», — цитирует Герина журналист Майк Руссо в «Твиттере».

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выиграл индивидуальную награду «Колдер Трофи», вручаемую лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ. Россиянину отдали 99 голосов за первое место из 100.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко.