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«Торонто» не выигрывает Кубок Стэнли 19 786 дней. Это антирекорд НХЛ

«Торонто» не выигрывает Кубок Стэнли 19 786 дней. Это антирекорд НХЛ
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«Торонто Мэйпл Лифс» не выигрывает Кубок Стэнли 19 786 дней – это антирекорд среди клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает Sportsnet в «Твиттере». В серии первого раунда плей-офф «Мэйпл Лифс» уступили «Монреаль Канадиенс», который дошёл до финала (3-4).

Последний раз «Торонто» становился победителем Кубка Стэнли в 1967 году.

К 3 июля 2021 года прошло 19 786 дней с того момента. Это самая продолжительная серия в истории лиги.

Ранее антирекорд принадлежал «Нью-Йорк Рейнджерс», который не выигрывал Кубок Стэнли с 1940 по 1994 год.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял первое место в таблице Северного дивизиона. В финале турнира «Монреаль» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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