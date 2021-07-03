Голкипер «Монреаля» Прайс: нам придётся начать делать всё, что в наших силах

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о том, как развивается финальная серия Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).
«Почему «Монреаль» всё ещё может вернуться в эту серию? Выбора нет. Мы преодолеваем невзгоды весь сезон.
Очевидно, что наши спины прижаты к стене, так что нам придётся начать делать всё, что в наших силах», — цитирует Прайса официальный сайт «Канадиенс».
Напомним, следующая, четвёртая встреча состоится 6 июня в 3:00 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
- 3 июля 2021
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