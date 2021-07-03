«Спартак» поздравил Каменского с орденом Александра Невского

ХК «Спартак» на официальном сайте поздравил Валерия Каменского с награждением орденом Александра Невского.
«Советник председателя наблюдательного совета ХК «Спартак» Москва, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский указом президента РФ Владимира Путина награждён орденом Александра Невского — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
ХК «Спартак» поздравляет Валерия Викторовича с заслуженной наградой!
Гордимся и желаем новых свершений на благо российского спорта!» — написала пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции и попал в плей-офф. Кроме того, московская команда заняла 16-е место в сводной таблице КХЛ. В 60 встречах регулярного чемпионата «Спартак» одержал 28 побед. Всего команда набрала 63 очка. В плей-офф «Спартак» в четырёх матчах проиграл серию ЦСКА (0-4).
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