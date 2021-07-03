Скаут НХЛ: в Саше Пастухове поражает, что он даёт результат почти в каждой игре

Старший менеджер Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори в преддверии драфта НХЛ поделился мнением об игре нападающего юниорской сборной США Саши Пастухова.
«В Саше поражает то, что он даёт результат почти в каждой игре. Порой кажется, что он не очень заметен, но это всего лишь означает, что он умеет оставаться в тени, внося свою лепту в игру команды.
Он очень уверенно играет в условиях плотной опеки, умеет находить свободный лёд, у него светлая голова и замечательные руки.
Добавьте к этому потрясающий бросок, который позволяет ему набирать очки, и вы получите хоккеиста с огромным потенциалом», — цитирует Грегори официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, на Юниорском чемпионате мира — 2021 Пастухов в пяти матчах набрал восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.
- 3 июля 2021
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