Тренер «Монреаля» рассказал, кто будет основным голкипером в четвёртом матче с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм ответил на вопрос, есть ли вероятность, что в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3) ворота команды будет защищать голкипер Джейк Аллен, а не Кэри Прайс.



«Нет. Кэри играет в понедельник.



Если вам интересно или люди задаются вопросом, кто будет в воротах, то в воротах будет Кэри», — цитирует Дюшарма Стефан Вайно в «Твиттере».

Напомним, после трёх матчей в серии ведёт «Тампа». Следующая, четвёртая встреча команд состоится 6 июля в 3:00 мск.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.