Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: Няттинен пошёл на условия «Северстали» в плане понижения зарплаты

Разин: Няттинен пошёл на условия «Северстали» в плане понижения зарплаты
Комментарии

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал продление контракта с форвардом Йоонасом Няттиненом.

«У Няттинена произошла травма, и мы долго думали над тем, брать его или не брать.

В его новом соглашении с клубом много факторов. Йоонас пошел на наши условия в плане понижения зарплаты.

Няттинен адаптирован к КХЛ — он уже несколько сезонов выступает в нашей лиге. И Йоонас знает требования тренерского штаба, город, может играть как в центре, так и на фланге. Поэтому решающим фактором стало несколько обстоятельств, а не конкретно одно», — цитирует Разина Allhockey.ru.

Напомним, ранее о возвращении Йоонаса Няттинена в «Северсталь» Андрей Разин объявил в своём «инстаграме».

Новость по теме
Разин объявил в «Инстаграме» о возвращении Няттинена в «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021