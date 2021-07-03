Разин: Няттинен пошёл на условия «Северстали» в плане понижения зарплаты

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал продление контракта с форвардом Йоонасом Няттиненом.



«У Няттинена произошла травма, и мы долго думали над тем, брать его или не брать.



В его новом соглашении с клубом много факторов. Йоонас пошел на наши условия в плане понижения зарплаты.



Няттинен адаптирован к КХЛ — он уже несколько сезонов выступает в нашей лиге. И Йоонас знает требования тренерского штаба, город, может играть как в центре, так и на фланге. Поэтому решающим фактором стало несколько обстоятельств, а не конкретно одно», — цитирует Разина Allhockey.ru.

Напомним, ранее о возвращении Йоонаса Няттинена в «Северсталь» Андрей Разин объявил в своём «инстаграме».