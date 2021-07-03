Дюшарм: «Монреаль» не готов заканчивать сезон, мы будем биться изо всех сил

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).



«В нашей ситуации нельзя загадывать далеко вперёд. Если это сделать, то гора покажется довольно высокой.



Нам нужно двигаться вперёд шаг за шагом. И первый из них — выиграть дома в понедельник. Те, кто думают, что мы просто сдадимся, на самом деле нас не знают. Мы будем бороться. И это всё, о чем мы сейчас думаем.



Необходимость искоренить оплошности? Это те вещи, которые мы можем контролировать. «Тампа» — талантливая команда, которая заставляет расплачиваться за ошибки. Если посмотреть на количество опасных моментов в третьей игре, то их число было почти равным. Но мы позволили создать несколько голевых моментов из-за собственных ошибок. Мы плохо распоряжались шайбой и дарили им подарки. Эта команда заставляет вас платить.



В нашем сезоне не было ничего нормального. В плей-офф у нас тоже не было ничего нормального. С нами случалось то, чего не случилось ни с кем другим. Мы постоянно сталкиваемся с чем-то, и мы постараемся воспользоваться приобретённым опытом. Мы не готовы заканчивать сезон, мы будем биться изо всех сил. И это именно то, что мы хотим делать в понедельник, чтобы добиться победы», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.