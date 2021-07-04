Дюшарм: Романов молод, и мы продолжаем с ним работать

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм ответил на вопрос о российском защитнике Александре Романове.
«Не замедлится ли развитие Романова из-за того, что он мало играет в плей-офф? Нет, совсем нет. Алекс в этом году сыграл в 54 матчах регулярки и ещё в двух встречах плей-офф в конце второго и в начале третьего раундов. Он молод, и мы продолжаем с ним работать. Если он не надевает форму на матч, то это не означает, что он не является частью команды. Он всё ещё учится», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем розыгрыше плей-офф российский защитник сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями и имея показатель полезности «-2».
В финале Кубка Стэнли «Монреаль» играет с «Тампой-Бэй Лайтнинг». На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Тампы».
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