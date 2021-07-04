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Галлахер: могу пообещать: в «Монреале» никто не собирается сдаваться

Галлахер: могу пообещать: в «Монреале» никто не собирается сдаваться
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер рассказал о настрое команды на четвёртый финальный матч Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).

«Я могу пообещать вам одну вещь по поводу нашей команды: здесь никто не собирается сдаваться. И каждый из нас собирается это показать. Данный принцип, о котором мы говорили весь год, никуда не денется. Нам нужно выиграть четвёртый матч и двигаться дальше. Это всё, на чём мы сейчас сосредоточены. Это всё, что находится под нашим контролем. И это всё, что мы сейчас собираемся делать», – цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 3-0. Четвёртая финальная встреча Кубка Стэнли начнётся 6 июня в 3:00 мск.

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