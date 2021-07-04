Кожевников: от потолка зарплат выигрывает не КХЛ и не сборная России, а НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о потолке зарплат и лимите на легионеров в КХЛ.



«Не совсем понял рекомендации по ужесточению потолка зарплат и лимита на легионеров. На мой взгляд, в чём-то они противоречат друг другу. Особенно если мы хотим повышать уровень КХЛ и сборных, что, насколько понимаю, и является одним из пожеланий государства.



Противоречия? Первое – это лимит. Не всех легионеров могу отметить, но очевидно, что мастерство подавляющего большинства иностранцев работает на лигу и наш хоккей, в конкуренции с ними наши хоккеисты растут. Ужесточать лимит – это работать против конкуренции, а значит, против лиги и всего нашего хоккея.



Ещё один спорный для меня момент – потолок зарплат. Ну хорошо, год назад мы его ввели – и что на выходе? Те же самые лидеры и аутсайдеры, те же полуфиналисты плей-офф. Вот только качество лиги упало – мы не смогли удержать Капризова, Барабанова, Сорокина, Григоренко, Денисенко, многих других.



Вот вам самый свежий пример – Мамин. По матчам ЦСКА и Евротура мне очень нравился этот быстрый, взрывной нападающий, это был реальный кандидат в Пекин от КХЛ. И вот за полгода до Олимпиады он уезжает не на ведущие роли в средненькую «Флориду» из-за финансовых ограничений в нашей Лиге. И таких, как Мамин, довольно много.



Получается, от такого потолка зарплат выигрывает не КХЛ и не сборная России, а НХЛ», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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