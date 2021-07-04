Герин – о контракте Капризова: мы ищем середину в переговорах, то, что устроит обе стороны

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о продлением контракта с российским форвардом Кириллом Капризовым.
«Мы ищем середину в переговорах, то, что устроит обе стороны. Но это справедливо в любых переговорах. Всё зависит от срока контракта и его длительности, сможем ли мы себе это позволить. Наверное, во всём нужно достигать компромисса. Надо понимать другую сторону и причины её интересов. Они пытаются чего-то достичь, как и мы. Но я уверен, что сделка будет заключена, уверен в Кирилле и его желании остаться в «Миннесоте». Дело не в том, что они не желают соглашаться с тем, что мы предлагаем. Дело в наших интересах тоже. Чтобы договориться, нужно согласие двух сторон, поэтому процесс немного затягивается», – цитирует Герина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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