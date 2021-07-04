Макдона: в редкий вечер, когда у Кучерова не идёт игра, он сохраняет позитивный настрой

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игре форварда Никиты Кучерова.
«Куч всегда считал себя ответственным за командный успех. Однако бывали времена, когда в случае какого-то неудачного для себя эпизода он слишком сильно расстраивался, забывая, что на льду есть еще 18 парней, способных решить дело. Сейчас, если вдруг случается тот редкий вечер, когда у него не идёт игра, он всё равно сохраняет позитивный настрой, подбадривает остальных и пытается помочь команде иным способом. Он стал более зрелым, и это приятно видеть», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
В четвёртом финальном матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 6 июля в 3:00 мск.
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