Макдона: в редкий вечер, когда у Кучерова не идёт игра, он сохраняет позитивный настрой

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игре форварда Никиты Кучерова.

«Куч всегда считал себя ответственным за командный успех. Однако бывали времена, когда в случае какого-то неудачного для себя эпизода он слишком сильно расстраивался, забывая, что на льду есть еще 18 парней, способных решить дело. Сейчас, если вдруг случается тот редкий вечер, когда у него не идёт игра, он всё равно сохраняет позитивный настрой, подбадривает остальных и пытается помочь команде иным способом. Он стал более зрелым, и это приятно видеть», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом финальном матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 6 июля в 3:00 мск.