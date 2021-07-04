Купер: я даже как-то не пытался осмыслить тот факт, что у Куча уже 32 очка

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.

«Вы знаете, я даже как-то не пытался осмыслить тот факт, что у Куча уже 32 очка. Я скорее оцениваю, что он делает в каждой конкретной смене – и именно тут кроется вся соль. Люди могут смотреть лишь на очки и не осознавать, что Куч – это не только большинство, не только перенаправление атакующего потока на ворота соперника, но и неустанная работа без шайбы. Если нам нужно охранять лидерство, Куч всё равно будет одним из первых, кого мы выпустим на лёд. Очки – это хорошо и для кого-то достаточно, но не для Никиты. Он звезда, потому что является блестящим двусторонним игроком, а не только бомбардиром», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.