Купер: я даже как-то не пытался осмыслить тот факт, что у Куча уже 32 очка

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.
«Вы знаете, я даже как-то не пытался осмыслить тот факт, что у Куча уже 32 очка. Я скорее оцениваю, что он делает в каждой конкретной смене – и именно тут кроется вся соль. Люди могут смотреть лишь на очки и не осознавать, что Куч – это не только большинство, не только перенаправление атакующего потока на ворота соперника, но и неустанная работа без шайбы. Если нам нужно охранять лидерство, Куч всё равно будет одним из первых, кого мы выпустим на лёд. Очки – это хорошо и для кого-то достаточно, но не для Никиты. Он звезда, потому что является блестящим двусторонним игроком, а не только бомбардиром», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 4 июля 2021
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:59
-
08:44
-
08:28
-
04:27
- 3 июля 2021
-
23:51
-
23:36
-
23:11
-
22:30
-
22:10
-
21:51
-
21:13
-
20:55
-
20:38
-
20:07
-
19:39
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:58
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:53
-
14:31
-
14:18