Глава «Сиэтл Кракен» сообщил, что клуб сразу готов заполнить платёжку до потолка зарплат

Президент «Сиэтл Кракен» Тод Лайвики заявил, что клуб не будет ограничивать генерального менеджера Рона Фрэнсиса в плане расходов на зарплаты игроков в дебютном сезоне.



«У нашего генменеджера много вариантов. Владельцы хотят, чтобы он построил команду, которая будет успешной многие годы. Он должен придумать, как это сделать. Если эта стратегия предполагает траты до верхнего предела потолка зарплат сразу, в первый же год, он имеет на это право.



Это одна из причин нашего оптимизма. У нас есть фан-база, есть арена, есть тренировочный комплекс. Владельцы готовы предоставить Рону все ресурсы. Мы надеемся, что вознаградим наших болельщиков и создадим конкурентоспособную команду на много лет вперед», – цитирует Лайвики The Score.



Напомним, размер потолка зарплат в следующем сезоне составит $ 81,5 млн. «Сиэтл» примет участие в драфте расширения 21 июля.