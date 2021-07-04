Тютин – Роману Ротенбергу: в очередной раз убеждаюсь в вашей некомпетентности

Экс-защитник сборной России Фёдор Тютин снова раскритиковал главу штаба сборной России и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга за опубликованный на сайте ФХР отчёт о выступлении сборной России на ЧМ-2021.
«Уважаемые Роман Ротенберг и Федерация хоккея России, это вообще что? В очередной раз убеждаюсь в вашей некомпетентности. Одно враньё и никаких объективных выводов по итогам чемпионата», – написал Тютин в «Инстаграме».
Напомним, ранее сообщалось о том, что ФХР опубликовала на официальном сайте отчёт сборной России о выступлении на чемпионате мира – 2021, который представляли минспорта. ЧМ по хоккею проходил с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия). Сборная России вышла из группы в плей-офф с первого места и в четвертьфинале уступила Канаде (1:2 ОТ).
Ранее экс-защитник раскритиковал Ротенберга за выступления сборной России после смены руководства.
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