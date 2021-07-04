Годро объявил о готовности продлить контракт с «Калгари»

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро заявил, что готов начать переговоры по новому контракту.



«Не думаю, что я когда-либо говорил, что не хочу быть здесь», – цитирует Годро Calgary Sun.



В данный момент у хоккеиста остался ещё один год по действующему соглашению с кэпхитом $ 6,75 млн.



Отметим, что 28 июля вступает в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям игрок может быть обменян только в 5 команд по своему выбору.



Таким образом, если клуб и игрок не договорятся о новом контракте до этого срока, возможен вариант с обменом.



27-летний американец выступает за «Флэймз» с 2014 года. В минувшем сезоне НХЛ он набрал 48 очков в 56 матчах: забросил 19 шайб и отдал 29 результативных передач.