Годро объявил о готовности продлить контракт с «Калгари»
Поделиться
Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро заявил, что готов начать переговоры по новому контракту.
«Не думаю, что я когда-либо говорил, что не хочу быть здесь», – цитирует Годро Calgary Sun.
В данный момент у хоккеиста остался ещё один год по действующему соглашению с кэпхитом $ 6,75 млн.
Отметим, что 28 июля вступает в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям игрок может быть обменян только в 5 команд по своему выбору.
Таким образом, если клуб и игрок не договорятся о новом контракте до этого срока, возможен вариант с обменом.
27-летний американец выступает за «Флэймз» с 2014 года. В минувшем сезоне НХЛ он набрал 48 очков в 56 матчах: забросил 19 шайб и отдал 29 результативных передач.
Комментарии
- 4 июля 2021
-
12:44
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:59
-
08:44
-
08:28
-
04:27
- 3 июля 2021
-
23:51
-
23:36
-
23:11
-
22:30
-
22:10
-
21:51
-
21:13
-
20:55
-
20:38
-
20:07
-
19:39
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:58
-
17:00
-
16:45
-
16:30
Партнерский контент