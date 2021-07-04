Экс-игрок НХЛ Колайаково иронично прокомментировал календарь финала Кубка Стэнли

Бывший защитник клубов НХЛ Карло Колайаково с иронией поделился мнением о календаре финальной серии Кубка Стэнли.



«Отличная работа НХЛ. Ни в субботу, ни в воскресенье не запланирован матч финальной серии», – написал Колайаково в «Твиттере», приложив гиф с Джимом Керри.

Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт в серии с «Монреаль Канадиенс» – 3-0. Предыдущая встреча была сыграна 1 июля, в четверг. Следующий матч состоится 6 июля, во вторник, в 3:00 мск.

Действующий победитель турнира – «Тампа-Бэй».

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.