«Нэшвилл» готов к сделке с «Сиэтлом», чтобы «Кракен» забрали конкретного игрока на драфте

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл заявил, что намерен заключить сделку с «Сиэтл Кракен» перед драфтом расширения, чтобы обеспечить выбор новым клубом конкретного игрока.



«В идеале, если бы мы могли заключить сделку, чтобы определить конкретного игрока, которого мы потеряем, я бы хотел это сделать», – цитирует Пойла Daily Faceoff.



Напомним, что драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ, за исключением «Вегас Голден Найтс».



Отметим, что каждый клуб может защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря, либо 8 полевых игроков и 1 вратаря.



Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете на перемещения, автоматически попадают в список защищённых игроков. У «Предаторс» такой пункт есть только у капитана команды – защитника Романа Йоси.



Как сообщает источник, речь может идти о компенсации «Сиэтлу», чтобы клуб забрал форварда Мэтта Дюшейна, чей контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов будет действовать ещё пять сезонов.