Экс-форвард Сибири Пуустинен продолжит карьеру в «Эребру»
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Экс-форвард «Сибири» Юусу Пуустинен перешел в шведский «Эребру». Контракт нападающего с клубом подписан на один год, сообщает официальный сайт шведского клуба.
33-летний финский форвард покинул новосибирский клуб в это межсезонье.
Последние три года Пуустинен провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая в составе нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири». В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 46 матчах и набрал в них 30 очков: забросил 18 шайб и отдал 12 результативных передач.
«Сибирь» финишировала девятой в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 58 очков в 60 матчах.
Также ранее хоккеист выступал за клубы «Хамеенлина», «Милуоки Адмиралс», «ХИФК» и «ЮП».
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