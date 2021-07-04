Экс-форвард Сибири Пуустинен продолжит карьеру в «Эребру»

Экс-форвард «Сибири» Юусу Пуустинен перешел в шведский «Эребру». Контракт нападающего с клубом подписан на один год, сообщает официальный сайт шведского клуба.

33-летний финский форвард покинул новосибирский клуб в это межсезонье.



Последние три года Пуустинен провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая в составе нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири». В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 46 матчах и набрал в них 30 очков: забросил 18 шайб и отдал 12 результативных передач.

«Сибирь» финишировала девятой в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 58 очков в 60 матчах.

Также ранее хоккеист выступал за клубы «Хамеенлина», «Милуоки Адмиралс», «ХИФК» и «ЮП».