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Нападающий минского «Динамо» Дроздов покинет клуб

Нападающий минского «Динамо» Дроздов покинет клуб
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Нападающий Иван Дроздов покинет минское «Динамо», сообщает издание «Белорусский хоккей».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний белорусский форвард провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также нападающий выступал за минскую «Юность». В 14 встречах за команду Дроздов набрал 8 (4+4) очков, также сыграв в шести играх плей-офф, где отдал четыре голевые передачи.

Форвард является двукратным чемпионом Беларуси. Всего за карьеру в КХЛ Дроздов провёл 93 встречи, в которых набрал 13 (3+10) очков.

Напомним, минское «Динамо» в регулярном сезоне-2020/2021 заняло седьмое место в Западной конференции и уступило в первом раунде плей-офф СКА со счётом 1-4.

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