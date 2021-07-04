«Сиэтл» принял участие в конкурсе стихов от «Коламбуса», намекнув на драфт расширения

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» ответил «Коламбусу» под постом о конкурсе стихов, в котором команда предложила принять участие всех желающих.



«Розы– красные, мундиры – синие, а вы напишите нам стих, и может, мы подпишемся на вас», – сообщает твиттер-аккаунт «Блю Джекетс».



«Наш глаз – красный, глубина – синяя, мы можем быть друзьями, но мы всё ещё собираемся забрать у вас игрока», – написали в ответ «Сиэтл».

«Пожалуйста, не делайте этого», — в ироничной манере ответил аккаунт «Коламбуса».



Напомним, драфт расширения НХЛ намечен на 21 июля. «Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ, за исключением «Вегаса». Также «Кракен» выиграл в лотерее право второго пика на драфте НХЛ-2021, который состоится ночью с 23 на 24 июля мск.