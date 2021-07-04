Р. Ротенберг — о лагере развития СКА: занятия идут по методикам программы «Красная машина»

Вице-президент и генеральный директор СКА Роман Ротенберг рассказал о лагере развития для игроков системы команды.
«Мы проводим лагерь развития уже в четвёртый раз, и можем с уверенностью говорить, что он существенно помогает нашим молодым игрокам не только более качественно подготовиться к сезону, но и улучшить свои навыки.
Все занятия проходят по методикам программы «Красная машина», ребята будут работать над силовым катанием, техникой, тактикой, физикой. Предусмотрены как общие занятия на льду и на земле, так и специальные упражнения для отдельных амплуа. К работе с молодёжью привлечены высококвалифицированные специалисты всех команд нашей системы, так что у новичков будет хорошая возможность узнать наши требования еще до начала сборов с их командами.
Наша цель — обеспечивать качественные условия для развития игроков. Молодым хоккеистам не нужно уезжать в другие страны или самостоятельно арендовать лёд, чтобы подготовиться к сезону. Они знают, что в «Хоккейном городе» есть все возможности для роста.
Мы рады, что и другие клубы КХЛ организуют аналогичные лагеря для своих игроков. Это правильная тенденция, которая поможет сохранить молодых хоккеистов в России», — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба.
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