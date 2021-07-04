Жена Овечкина поделилась семейной фотографией с детьми в одинаковых нарядах

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала несколько семейных фото в своем «инстаграме».



На снимках супруги держат на коленях двух детей – Овечкин придерживает годовалого Илью, а Шубская – старшего сына Сергея. Братья одеты в одинаковые рубашки и шорты с белоснежными кроссовками, а старший брат прижимается к младшему щекой.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2015 году, а свадьбу они сыграли в июле 2017 года.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 встреч, в которых набрал 42 (24+18) результативных балла при показателе полезности "-7". В плей-офф 35-летний форвард принял участие в пяти матчах, в которых забросил две шайбы и отдал две голевые передачи при общей полезности "-2".