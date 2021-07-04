Жена Овечкина поделилась семейной фотографией с детьми в одинаковых нарядах

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала несколько семейных фото в своем «инстаграме».
На снимках супруги держат на коленях двух детей – Овечкин придерживает годовалого Илью, а Шубская – старшего сына Сергея. Братья одеты в одинаковые рубашки и шорты с белоснежными кроссовками, а старший брат прижимается к младшему щекой.
Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2015 году, а свадьбу они сыграли в июле 2017 года.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 встреч, в которых набрал 42 (24+18) результативных балла при показателе полезности "-7". В плей-офф 35-летний форвард принял участие в пяти матчах, в которых забросил две шайбы и отдал две голевые передачи при общей полезности "-2".
- 4 июля 2021
-
19:09
-
18:35
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:35
-
17:19
-
16:59
-
16:45
-
16:22
-
14:10
-
13:29
-
12:44
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:59
-
08:44
-
08:28
-
04:27
- 3 июля 2021
-
23:51
-
23:36
-
23:11
-
22:30
-
22:10
-
21:51