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Лучший бомбардир сезона среди защитников Бэрри не получил голосов за «Норрис Трофи»

Лучший бомбардир сезона среди защитников Бэрри не получил голосов за «Норрис Трофи»
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Тайсон Бэрри по итогам голосования за «Норрис Трофи», который присуждается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ, не получил ни одного голоса.

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром сезона среди защитников, набрав в 56 встречах 48 (8+40) результативных баллов.

Ситуация, когда лидер сезона по очкам среди защитников не получил ни одного голоса, произошла впервые за 67-летнюю историю приза. До этого самым низким местом, которое по итогам голосования занимал лучший бомбардир среди защитников, было девятое – в сезоне-2003/2004 его занял Сергей Гончар, сыгравший тогда за «Вашингтон» и «Бостон».

Напомним, обладателем «Норрис Трофи» по итогам минувшего сезона стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.

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