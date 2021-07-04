Лучший бомбардир сезона среди защитников Бэрри не получил голосов за «Норрис Трофи»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Тайсон Бэрри по итогам голосования за «Норрис Трофи», который присуждается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ, не получил ни одного голоса.
В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром сезона среди защитников, набрав в 56 встречах 48 (8+40) результативных баллов.
Ситуация, когда лидер сезона по очкам среди защитников не получил ни одного голоса, произошла впервые за 67-летнюю историю приза. До этого самым низким местом, которое по итогам голосования занимал лучший бомбардир среди защитников, было девятое – в сезоне-2003/2004 его занял Сергей Гончар, сыгравший тогда за «Вашингтон» и «Бостон».
Напомним, обладателем «Норрис Трофи» по итогам минувшего сезона стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.
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