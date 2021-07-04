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Сайт НХЛ представил сборную всех времён плей-офф НХЛ, составленную из американцев

Сайт НХЛ представил сборную всех времён плей-офф НХЛ, составленную из американцев
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Официальный сайт НХЛ в честь дня независимости США, который отмечается сегодня, 4 июля, представил символическую сборную плей-офф всех времён, составленную из американских игроков. В голосовании приняли участие 11 авторов и редакторов NHL.com.

Защитникам давалось два очка за первое место и одно очко за 2-е. Нападающим давались 3 балла за первое место, два очка за второе и одно — за 3-е место.

Вратарь: Майк Рихтер (6 из 11 голосов).

Защитники: Брайан Литч (21 из 33 голосов), Крис Челиос (10 очков).

Нападающие: Патрик Кейн (31 из 66 голосов), Майк Модано (15 очков), Пэт Лафонтен (12 очков).

Отметим, что в символическую сборную из действующих игроков вошёл только форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

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