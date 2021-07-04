Колосов: после дебюта в КХЛ не спал до трёх ночи, не понимал, что это сыграл я

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о дебюте за команду, первый матч на ноль, а также о самой тяжёлой игре.



«Я испытал крутые эмоции от приглашения в клуб. Потому что я с детства тренировался в динамовской школе, и моей мечтой было сыграть за «зубров». А когда поступило предложение я совсем не думал и сразу согласился.



Начиная сезон в «Динамо-Молодечно», я и представить не мог, что сыграю даже в Экстралиге. А по ходу сезона поступил неожиданный вызов из главной команды, и появился шанс дебютировать в КХЛ. Я испытал непередаваемые эмоции. После матча с московским «Динамо» я до трёх часов ночи сидел в гостиничном номере и не понимал, что это я сыграл против москвичей.



Я забрал шайбу после первого сухого матча. Буквально за минуту до конца игры я подумал, что вот сейчас можно сыграть «на ноль». Через несколько секунд на меня выбежал игрок, и в моей голове проскочила мысль, что он-то сейчас забьёт. Но к счастью, не забил. А потом прозвучала сирена, меня шли обнимать партнеры, и я забыл про всё, даже про шайбу. Но Шейн Принс сориентировался и положил мне её в ловушку прямо там, на льду. Уже в раздевалке мне подписали эту шайбу, и она лежит сейчас у меня дома на полке.



Помню, что во время моего первого матча на «Минск-Арене» в КХЛ, против «Северстали», когда Дима Аврамчик объявил мою фамилию, у меня задрожали колени. Но всего секунд на десять.



Думаю, самой тяжёлой была моя первая игра в КХЛ. И это не питерский СКА. Я тогда очень сильно волновался, потому что не знал, что меня ждёт в этой лиге. Мне кажется, я даже больше волновался, чем соперник меня заставлял вступать в игру», — приводит слова Колосова официальный сайт клуба.