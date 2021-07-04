Генменеджер «Нэшвилла»: Арвидссон не был доволен положением. Думаю, он согласен с обменом

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл рассказал о причинах обмена форварда Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес Кингз».
«Я думаю, что он согласен с данным решением. Ему необходимо было попробовать что-то другое. Виктор не был доволен своим положением в нашей команде.
Я это почувствовал, просто разговаривая с ним. Думаю, он и сам признает это. По ряду объективных причин он считал, что такое положение не подходит его амбициям», – цитирует Пойла The Tennessean.
Напомним, «Нэшвилл» обменял Арвидссона в «Лос-Анджелес» на пик второго раунда драфта 2021 года, а также пик третьего раунда драфта-2022.
В регулярном чемпионате 2020/2021 он провёл 50 матчей, в которых он набрал 25 (10+15) результативных баллов при показателе полезности «+9». В плей-офф Арвидссон сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-1».
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