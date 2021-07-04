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«Нефтехимик» отправил в «Ижсталь» защитника Геращенко в рамках договора о сотрудничестве

«Нефтехимик» отправил в «Ижсталь» защитника Геращенко в рамках договора о сотрудничестве
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Защитник «Нефтехимика» Андрей Геращенко отправлен в клуб ВХЛ «Ижсталь».

Как сообщает официальный сайт ижевского клуба, сделка заключена в рамках сотрудничества двух команд.

В прошлом сезоне Геращенко выступал за «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге, проведя 45 матчей в регулярном чемпионате и набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности "+11". В плей-офф 25-летний защитник сыграл шесть игр, в которых забросил одну шайбу и отдал голевую передачу при общей полезности «0».

В «Нефтехимик» защитник перешёл 15 июня, подписав контракт на один сезон. Ранее Геращенко также выступал за «Локо», «Русских Витязей», МХК «Динамо» Москва, клуб «Лида», «Буран», а также минскую «Юность». Хоккеист привлекался к играм за национальную сборную Беларуси.

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