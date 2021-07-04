Питри: мы не хотим видеть «Тампу» вместе с Кубком Стэнли

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).



«Мотивированы ли мы не дать поднять „Тампе“ кубок в Монреале? Мы в целом не хотим видеть их вместе с Кубком Стэнли», — приводит слова Питри в «твиттере» журналист Стивен Уайно.



В прошедшем регулярном чемпионате Петри провёл 55 матчей, в которых набрал 42 (12+30) результативных балла при показателе полезности "+6" и 20 минутах штрафа. В плей-офф защитник принял участие в 18 матчах, в которых отдал шесть голевых передач при общей полезности "-3" и четырёх минутах штрафа.



Четвёртый матч финала Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой» состоится во вторник, 6 июля. Стартовый свисток — в 3:00 мск.