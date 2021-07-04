Форвард «Тампы» Киллорн по-прежнему не присоединился к команде после травмы

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн по-прежнему не присоединился к команде после травмы.
«Киллорна всё ещё нет вместе с „Тампой“, — сообщил в «твиттере» журналист Марк-Андре Перро, находящийся на тренировке команды.
Напомним, форвард «Лайтнинг» отсутствует с первого матча финала, когда он не смог продолжить встречу. Киллорн повредил голеностоп при попытке заблокировать бросок.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Киллорн сыграл в 19 встречах, в которых отличился восемь раз, а также отдал девять голевых передач при показателе полезности "-1".
Напомним, после трёх матчей финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» – «Монреаль», «Лайтнинг» ведут в счёте — 3-0. Четвёртая игра серии состоится во вторник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
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