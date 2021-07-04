Стэмкос: наша команда никогда не было самоуверенной. Мы знаем, что нужно сделать завтра

Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о предстоящей четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-0).



«Шторм в Тампе? Все эти вещи пройдут сами по себе. Конечно, надеюсь, что все будут в безопасности. Но сейчас наши мысли сосредоточены на четвёртой игре.



Самоуверенность после первых трёх игр? Я не думаю, что наша команда когда-либо была такой. Наш клуб — очень зрелый с точки зрения реализации поставленной задачи. Мы знаем, какие задачи стоят перед нами, и что нужно сделать для этого завтра», — приводит слова Стэмкоса в «твиттере» журналист Брайан Бёрнс.



Напомним, следующая игра между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.

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