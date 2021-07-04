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Купер: наше третье звено приносит пистолет в драку на ножах. Они — заноза в заднице

Купер: наше третье звено приносит пистолет в драку на ножах. Они — заноза в заднице
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о возможном втором подряд Кубке Стэнли для клуба, эффективности звена Гудроу, Гурда и Коулмана, а также о возможном участии в четвёртой игре Алекса Киллорна.

«Это наследие для нашего клуба. Несколько кубков подряд – хороший повод заставить уважать как ребят, так и организацию в целом.

Сыграет ли Киллорн? Мы посмотрим. Могу сказать, что точно решение будет принято самим игроком уже завтра.

Эффективность третьего звена? Эти парни приносят пистолет в драку на ножах. Они всегда готовы и не сдадутся. Они — заноза в заднице. Эти парни безостановочны», — приводит слова Купера в «твиттере» журналист Брайан Бёрнс.

Напомним, четвёртый матч серии между «Тампой» и «Монреалем» (3-0) состоится во вторник, 6 июля. Начало – в 3:00 мск.

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