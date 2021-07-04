Хоккеисты «Трактора» провели тренировку для будущих военных
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Хоккеисты челябинского «Трактора» провели тренировку для будущих военных, проходящих отбор на службу по контракту, сообщает инстаграм-аккаунт клуба.
В мероприятии приняли участие защитники чёрно-белых Игорь Исаев и Сергей Телегин.
Вместе с будущими военными игроки «Трактора» сдали два норматива: подтягивания и забег на 60 метров. После тренировки хоккеисты также провели автограф-сессию и сфотографировались со всеми желающими.
Напомним, «Трактор» выходит из отпуска 13 июля. С 15 июля по 2 августа команда пройдёт первый из трёх учебно-тренировочных сборов в Челябинске. Также чёрно-белые перед стартом сезона примут участие в турнире в Сочи и в Кубке губернатора Челябинской области.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
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