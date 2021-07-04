Главный тренер «Северстали» Разин привился от коронавируса «Спутником V»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса, сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте».



Сообщается, что специалист привился 2 июля вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».



Как сообщает сам Разин, он чувствует себя хорошо. Отмечается, что второй этап вакцинации необходимо провести через 21 день.



Напомним, что главный тренер клуба из Череповца уже переболел коронавирусом в конце октября — начале ноября 2020 года.



Разин возглавляет череповецкий клуб с 2018 года. До этого он работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».



В регулярном чемпионате-2020/2021 «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, уступив в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» со счётом 1-4.