Мэр Тампы хочет, чтобы «Лайтнинг» дали шанс «Монреалю» в 4-м матче и забрали Кубок дома

Мэр Тампы Джейн Кастор заявила, что хотела бы, чтобы «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли на домашнем льду. «Молнии» ведут в серии с «Монреаль Канадиенс» до четырёх побед со счётом 3-0. Следующая встреча пройдёт в Канаде.



«Может, стоить чуть сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс. Пусть выиграют один матч дома, а мы возьмём Кубок на своём льду. Не хочется забегать вперёд, но «Тампа» показывает потрясающий хоккей», — приводит слова мэра ESPN.



Отметим, «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли и имеет шансы выиграть трофей второй год подряд.

Напомним, следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится в ночь с понедельника на вторник, с 5 на 6 июля. Начало — в 3:00 мск.