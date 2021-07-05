Форвард «Тампы»: мы наслаждаемся каждой секундой в плей-офф

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд поделился мнением о предстоящей четвёртой встрече финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Монреаль Канадиенс» (3-0).

«Конечно, мы получаем удовольствие от того, что происходит. Плей-офф — самое прекрасное время года, и мы наслаждаемся каждой секундой. Но у нас есть цель, и чем быстрее мы её достигнем, тем лучше. Мы стараемся держать эмоции под контролем, чтобы сосредоточиться на том, что должны сделать», — приводит слова Гурда официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, «молнии» ведут в серии с «Хабс» до четырёх побед со счётом 3-0. Следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.