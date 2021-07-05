Форвард «Тампы»: мы наслаждаемся каждой секундой в плей-офф
Поделиться
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд поделился мнением о предстоящей четвёртой встрече финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Монреаль Канадиенс» (3-0).
«Конечно, мы получаем удовольствие от того, что происходит. Плей-офф — самое прекрасное время года, и мы наслаждаемся каждой секундой. Но у нас есть цель, и чем быстрее мы её достигнем, тем лучше. Мы стараемся держать эмоции под контролем, чтобы сосредоточиться на том, что должны сделать», — приводит слова Гурда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «молнии» ведут в серии с «Хабс» до четырёх побед со счётом 3-0. Следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.
Комментарии
- 5 июля 2021
-
10:20
-
09:42
-
09:17
-
08:45
- 4 июля 2021
-
23:40
-
23:02
-
22:37
-
22:01
-
21:25
-
21:14
-
20:38
-
20:15
-
19:50
-
19:30
-
19:09
-
18:35
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:35
-
17:19
-
16:59
-
16:45
-
16:22
-
14:10
-
13:29
-
12:44
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:15
Партнерский контент