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Стэмкос — о перестройке в «Тампе»: для кого-то сейчас последний шанс выиграть Кубок Стэнли

Стэмкос — о перестройке в «Тампе»: для кого-то сейчас последний шанс выиграть Кубок Стэнли
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Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о том, что предстоящая четвёртая встреча финальной серии с «Монреаль Канадиенс» (3-0) может стать для ряда игроков «молний» последней за клуб.

«Мы не особо обсуждаем это между собой, но все понимают это и принимают. Хочется сыграть как можно лучше, потому что для кого-то из нас это может быть последний шанс», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Несколько дней назад главный тренер «молний» Купер сравнил нынешнее настроение в раздевалке «Лайтнинг» с последним днём в школе. Уже нынешним летом «Тампе» придётся решать, как вписаться под потолок зарплат в следующем сезоне. Для некоторых игроков — Баркли Гудроу, Блейка Коулмана, Дэвида Савара, Тайлера Джонсона и Янни Гурда — этот год в команде может быть последним.

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