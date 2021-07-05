Плющев — о лимите: уберёте легионеров — превратите КХЛ в аутсайдера даже на фоне Европы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал предложения Министерства спорта РФ по потолку зарплат и лимиту на легионеров в КХЛ.
«Разговор о легионерах и потолке зарплат показался мне притянутым за уши. Это в футболе и баскетболе иностранцы у нас доминируют, в хоккее есть оптимальный, на мой взгляд, баланс — их всего 20%.
Уберёте легионеров, которые держат уровень лиги и мотивируют на конкуренцию российских игроков, — превратите наш клубный хоккей в аутсайдерский даже на фоне Европы.
Также крайне сомнительна тема потолка зарплат. Сегодня мы едва-едва конкурируем со швейцарской, шведской и немецкой лигой, занизим потолок — получим третьесортных легионеров и новую волну отъездов за океан», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
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