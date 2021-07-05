«Трактор» представил документальный фильм о сезоне-2020/2021

Челябинский «Трактор» на своей странице в YouTube представил документальный фильм, посвящённый предыдущему сезону. Он получил название «Трактор 20/21».

Видео можно посмотреть на официальном You-Tube-канале «Трактора».

«Трактор» по итогам регулярного сезона КХЛ набрал в 60 матчах 74 очка и занял пятое место в Восточной конференции, но в первом раунде Кубка Гагарина проиграл серию уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4).

Напомним, «Трактор» выходит из отпуска 13 июля. С 15 июля по 2 августа команда пройдёт первый из трёх учебно-тренировочных сборов в Челябинске. Также чёрно-белые перед стартом сезона примут участие в турнире в Сочи и в Кубке губернатора Челябинской области.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.