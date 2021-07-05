Жена Сергея Бобровского объявила о беременности

Ольга Бобровская, жена голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, выложила в «Инстаграм» пост, намекающий на её беременность.
На фотографии Бобровская стоит в профиль — благодаря этому видно её живот.
«Бум», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой одержал 19 побед при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.91.
В плей-офф Бобровский принял участие в трёх матчах серии с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надёжности — 5.33.
Также на его счету один матч на чемпионате мира — 2021 в Риге, в котором он потерпел поражение при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.93.
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