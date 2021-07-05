«Металлург» расторг контракт с Плотниковым. У него оставался год на 75 млн рублей

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Сергеем Плотниковым, сообщает официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте».



У 30-летнего российского форварда оставался ещё год контракта на 75 млн рублей.



В прошлом сезоне Плотников отыграл 58 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. Кроме того, он забил три гола и записал на свой счёт шесть голевых передач в плей-офф.

Ранее «Металлург» пополнил ряды двумя канадскими форвардами — Джошем Карри и Филиппом Майе.

Напомним, по итогам регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Магнитка» уступила во втором раунде омскому «Авангарду».