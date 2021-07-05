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Минское «Динамо» расторгло контракт с Дроздовым. У форварда 0 очков в прошлом сезоне КХЛ

Минское «Динамо» расторгло контракт с Дроздовым. У форварда 0 очков в прошлом сезоне КХЛ
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Нападающий Иван Дроздов покинул минское «Динамо», сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний белорусский форвард провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также нападающий выступал за минскую «Юность». В 14 встречах за команду Дроздов набрал 8 (4+4) очков, также сыграв в шести матчах плей-офф, где отдал четыре голевые передачи.

Форвард является двукратным чемпионом Беларуси. Всего за карьеру в КХЛ Дроздов провёл 93 встречи, в которых набрал 13 (3+10) очков.

Напомним, минское «Динамо» в регулярном сезоне-2020/2021 заняло седьмое место в Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, проиграв серию СКА со счётом 1-4.

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