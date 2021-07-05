Генменеджер «Ак Барса» — о Кемпфере: рассчитываем на него как на одного из лидеров обороны

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с американским защитником Стивеном Кемпфером.

«Кемпфер — крепкий праворукий защитник, который имеет хорошее катание и будет одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. У Стивена в сумме более 500 матчей в НХЛ и АХЛ, он уже опытный сформировавшийся игрок. Мы рассчитываем на него как на одного из лидеров обороны «Ак Барса», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанцев.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с американским защитником Стивеном Кемпфером, сообщается на официальном сайте казанцев. Последние три года Кемпфер выступал за «Бостон Брюинз» — в минувшем сезоне он провёл 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3».