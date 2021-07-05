Мозякин отказался от предложения «Магнитки» войти в тренерский штаб

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин отказался от предложения войти в тренерский штаб клуба после завершения карьеры хоккеиста. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорской команды Сергей Ласьков.

«Мозякин благодарит «Металлург» за предложение войти в тренерский штаб. Но по своим личным причинам он не готов это сделать», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Мозякин объявил о завершении игровой карьеры.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).



В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.