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«Колорадо» хочет предложить новый контракт Грубауэру. Он был номинантом на «Везину»

«Колорадо» хочет предложить новый контракт Грубауэру. Он был номинантом на «Везину»
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«Колорадо Эвеланш» намерен предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру, сообщает The Athletic.

Однако переговорный процесс ещё не начался.

У 29-летнего немца подходит к концу трёхлетний контракт, по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.

По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».

В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».

Ранее стало известно, что «Эвеланш» намерены подписать новый контракт с капитаном Габриэлем Ландескогом, а также повторить любой оффершит по защитнику Кейлу Макару.

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