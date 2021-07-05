«Колорадо» хочет предложить новый контракт Грубауэру. Он был номинантом на «Везину»

«Колорадо Эвеланш» намерен предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру, сообщает The Athletic.
Однако переговорный процесс ещё не начался.
У 29-летнего немца подходит к концу трёхлетний контракт, по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.
По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».
В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».
Ранее стало известно, что «Эвеланш» намерены подписать новый контракт с капитаном Габриэлем Ландескогом, а также повторить любой оффершит по защитнику Кейлу Макару.
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