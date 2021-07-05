Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.

Вратарю «мундиров» было 24 года.

Причины смерти пока не называются.

В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.