«Коламбус» выступил с заявлением, касающимся погибшего голкипера клуба Кивлениекса

«Коламбус Блю Джекетс» выступил с официальным заявлением, касающимся трагически погибшего голкипера клуба Матиса Кивлениекса.



«С глубокой печалью «Коламбус» сообщает, что наш вратарь Матис Кивлениекс скончался прошлой ночью в возрасте 24 лет в результате трагического несчастного случая. Уроженец Риги получил тяжёлую травму головы при падении. Немедленно был вызван медицинский персонал, но вскоре он скончался», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.



Вратарю «мундиров» было 24 года.



В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.



Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».



В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.

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