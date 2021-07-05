Полиция Мичигана: Кивлениекс бежал из джакузи после сбоя салюта и упал, ударившись головой

Полиция города Нови штата Мичиган, где произошёл инцидент, связанный с трагической смертью голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса, сообщила новые подробности произошедшего.
«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка, и, поскользнувшись, он упал и ударился головой о бетон», — цитирует лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера издание The Athletic.
Напомним, также сообщалось, что погибший 24-летний вратарь праздновал с одноклубниками День независимости США, и во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.
В текущем сезоне Кивлениекс отыграл два матча за «Коламбус» в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.
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