Полиция Мичигана: Кивлениекс бежал из джакузи после сбоя салюта и упал, ударившись головой

Полиция города Нови штата Мичиган, где произошёл инцидент, связанный с трагической смертью голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса, сообщила новые подробности произошедшего.



«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка, и, поскользнувшись, он упал и ударился головой о бетон», — цитирует лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера издание The Athletic.



Напомним, также сообщалось, что погибший 24-летний вратарь праздновал с одноклубниками День независимости США, и во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.



В текущем сезоне Кивлениекс отыграл два матча за «Коламбус» в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.