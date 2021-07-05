Юрзинов-ст. — о заявлениях Тютина: подобные интервью как раз выгодны Ротенбергу

Патриарх тренерского цеха страны, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал критические высказывания экс-защитника сборной России Фёдора Тютина в адрес первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.



«Честно скажу, мне неприятно всё это комментировать. Всегда ценил в игроках проявление собственного мнения, стремление к критике, желание взять инициативу на себя и пойти в бой. Но в данной ситуации бой не совсем получается.



Почему? На своём опыте знаю: как только несколько месяцев не бываешь в России, глаз замыливается, нерв теряется, отстаёшь. Что уж говорить о тех, кто много лет не был в России и не помнит, когда в последний раз играл за национальную сборную. Это мы, старая школа, помним о национальной сборной всё, от молодёжи этого, наверное, и не требуется.



Надеюсь, у меня впереди десятая Олимпиада, есть с чем сравнивать. Вижу, как многое делается ФХР, институтом национальной сборной для развития нашего хоккея, программа «Красная Машина» — это абсолютно реальный и большой шаг вперёд. То же могу сказать об образовательном центре «Сириус», хоккейном городе СКА, олимпийской и студенческой сборных, других проектах федерации, клуба и сборной, запущенных в том числе Владиславом Третьяком и Романом Ротенбергом.



Всё это можно увидеть только живьём, а не через моря-океаны. Как, например, полезнейший турнир молодёжных сборных, который вскоре стартует в Сочи.



Я выгораживаю Романа Ротенберга и Ко...? Так в этом нет никакого смысла. На самом деле подобные интервью ему как раз выгодны — там против него из Америки вводятся чуть ли не вторые санкции и атакуют наряду с первыми лицами страны. Нужно же понимать Россию…



Но ещё раз повторюсь, вот такие разборки в прессе, отвлекающие от реального дела, мне совсем не интересны. В своё время не раз через них проходил — например, после Олимпиады-1980, когда нас с Виктором Васильевичем Тихоновым уничтожали, но на следующий год наша сборная СССР выиграла все главные мировые турниры. До главного турнира четырёхлетнего цикла — Олимпиады в Пекине — остаются семь месяцев, и каждый из этих 240 дней мы обязаны потратить на подготовку нашего хоккея, нашей сборной. А на всю эту пену не обращайте внимания — она только мешает!» — сказал Юрзинов «Чемпионату».

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